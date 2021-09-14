Дорогу к границе с Украиной оставят двухполосной

Власти Крыма намерены в ходе капремонта трассы от Симферополя до границы с Украиной сохранить двухполосный вариант дороги с возможностью дальнейшего расширения до четырех полос.

Сейчас необходимости в расширении нет из-за небольшого транспортного потока с украинской стороны, сообщил ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов ранее сообщал, что ремонт трассы Симферополь — Красноперекопск — Армянск планируется начать не ранее 2023 года.

«Технико-экономическое обоснование (ТЭО) готовим. Скорее всего, она будет исполнена в двухполосном варианте. Вряд ли в четырехполосном, большого транспортного потока с той стороны нет пока. <…> Пока коллеги готовят обоснование на капитальный ремонт или реконструкцию с возможностью рядом построить еще две полосы в случае, если такая необходимость возникнет», — сказал С.Аксенов.

По словам главы Крыма, равнинный рельеф позволяет расширение трассы. Он добавил, что ТЭО будет готово до конца года, и уточнил, что по новой дороге в Ялте также готовится обоснование.