Добыли и очистили в полевых условиях 50 тонн воды

Военнослужащие подразделения водообеспечения инженерного полка армейского корпуса Черноморского флота отработали порядок добычи и очистки воды с использованием современного оборудования стоящего на вооружении полка.

В рамках тактико-специального занятия специалисты инженерных войск оборудовали пункты добычи и очистки воды, выполнили нормативы по развертыванию комплексной станции очистки воды СКО-10. Станция очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств и сильнодействующих ядов.

Всего в ходе занятий было произведено более 50 тонн воды. В специальных цистернах ее доставили подразделениям, выполняющим задачи в полевых условиях на полигоне Опук, , сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

В тактико-специальном занятии приняло участие порядка 70 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники инженерного полка армейского корпуса Черноморского флота.