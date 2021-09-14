Чешский суд взял под стражу россиянина Александра Франчетти

Городской суд в Праге принял 14 сентября решение взять под стражу гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в воскресенье в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины.

Непосредственно в зале суда адвокат россиянина опротестовал данное решение. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти переведен в пражскую тюрьму Панкрац, сообщает ТАСС.

А.Франчетти категорически отвергает выдвинутые против него киевскими властями обвинения. «Это шаг к фашизму», — сказал участник «Русской весны», покидая в сопровождении полицейской охраны зал заседаний ожидавшим его при выходе.

Заседание суда прошло в закрытом для общественности формате. На нем присутствовала заведующий консульским отделом посольства РФ в Чехии. Россиянину предоставлен чешский адвокат Ян Шварц.

Российские дипломаты, как сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин, находятся в контакте с представителями чешских властей, родственниками и адвокатом задержанного.

Дочь Франчетти об аресте отца

Александр Франчетти прибыл в Прагу примерно 10 дней назад для встречи с 19-летней дочерью Дией, с которой не виделся два года. Об этом она сказала журналистам, дожидаясь конца судебного заселания.

«Отец приехал в Прагу [из России] примерно 10 дней назад, чтобы увидеться со мной после двух лет разлуки, — отметила девушка. — Ранее он не мог приехать из-за [действующий социальных ограничений], связанных с пандемией коронавируса. Полиция его задержала во время прохождения паспортного контроля [в воскресенье в пражском аэропорту] перед вылетом в Москву».

Она подчеркнула, что ее отец «ничего противозаконного в Крыму не делал».

«По сути, там была его вторая семья и он делал все, чтобы ее защитить [во время событий 2014 года на Украине]», — сказала Д.Франчетти. Девушка отметила, что Александр Франчетти и его друзья во время событий 2014 года в Крыму, участвуя в мероприятиях по обеспечению безопасности его жителей, не были, насколько ей известно, вооружены.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова и Севастополя с Россией.

Нота от МИД России

В понедельник, 13 сентября, был опубликован комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с задержанием в Праге российского гражданина А.Франчетти.

«В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина А.Франчетти потребовали в ходе беседы с Послом Чехии в Москве В.Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений. Предупредили Посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны», — говорится в комментарии.

Посольство России в Чехии направило в МИД Чешской Республики соответствующую ноту.