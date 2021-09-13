Заболеваемость ковидом резко пошла на спад

За неделю заболеваесмость снизилась на 24% (716 случаев, выявленных на этой неделе протиы 937 случае на прошлой). Такая информация прозвучала 13 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

По словам заместителя губернатора Александра Кулагина, все наблюдаемые коэффициенты сейчас имеют тенденцию к снижению, включая суточный темп прироста (0,29 против 0,45), средненедельный темп прироста (0,36 против 0,49) и коэффициент распространения — 0.76 (против, 0,84). Свободный коечный фонд на сегодня составляет 0,41% (396 коек). В отделении интенсивной терапии лечатся 50 человек, из них пятеро — на ИВЛ. В стационарах проходят лечение 300 (неделей ранее, 353) пациентов в возрасте 65+, детей — 71 (против 79, на прошлой неделе). На амбулаторном лечении — 794 человек, неделей ранее — 1104. Количество выявленных за последнюю неделю внебольничных пневмоний также сократилось на 26% (194 случая против 262).

По состоянию на утро 13 сентября выявлено еще 84 заболевших, умерли четверо в возрасте от 60 до 82 человек. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели 28685, выздоровели 26395, умерли 1066 человек.

По информации директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, на утро 13 сентября первым компонентом вакцины привито 134 тысячи человек, вторым — 124 тысяч, на остатке — 41 тысяч доз вакцины.