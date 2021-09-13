Украла с карты мужа 380 тысяч рублей

По версии следователей уголовного розыска, кража произошла во время визита подозреваемой к своему супругу, с которым она несколько лет не проживала, но продолжала навещать совместных детей. Перед уходом 28-летняя женщина похитила из мужского кошелька, лежавшего на тумбе в прихожей, банковскую карту. Зная пин-код, она сняла со счета 380 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. Обнаружив пропажу карты, 56-летний мужчина обратился в полицию.

Задержанной по статье «Кража» грозит наказание до до 6 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.