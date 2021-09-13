У школьников из-за выборов будут маленькие каникулы

В связи с размещением в большинстве севастопольских школ избирательных участков, правительство города рассматривает возможность объявления коротких каникул для школьников — с пятницы 17-го по понедельник 20 сентября включительно.

Это нужно для подготовки зданий к выборам и последующей их дезинфекции.

Решение по данному вопросу обещали принять 14 сентября на заседании опершатаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Выборы в 2021 году из-за коронавирусных ограничений проводят в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.