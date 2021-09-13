Соорудят в натуральную величину и установят в Севастополе

Итоги конкурса «Культурный код Севастополя» были подведены 12 сентября. Мероприятие реализует АНО «Центр формирования гражданской культуры» при содействии Российского фонда культуры в рамках реализации национального проекта «Культура», а также при поддержке ОНФ и Россотрудничества. На него был получен президентский грант в три миллиона рублей.

В конце июля для участия в конкурсе из 127 приславших заявки участников было отобрано 10 финалистов. Творцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Севастополя получили по 50 тысяч рублей, чтобы за две недели в арт-резиденции у моря создать макеты своих произведений, в которых они пытались выразить, какие образы вызывает у них Севастополь. 12 сентября на итоговой презентации экспертное жюри, опираясь на собственные оценки, а также мнения жителей и гостей Севастополя, посетивших купол «Театральной улицы» в парке им.Ахматовой (заметим, что таких было немного), определило трех финалистов. Победителями стали москвичка Екатерина Косых — автор арт-объекта «Солярис», Иван Калиничев, создавший работу «Порталы» (он также из Москвы) и Данила Саунин с проектом «10111» из Севастополя.

В пресс-релизе финала конкурса не говорится, в какую именно натуральную величину задуманы творцами арт-объекты и где конкретно будут их устанавливать. Но про одно из мест можно сделать предположение. По словам Е.Косых, ее работа «будет прекрасно смотреться рядом с морем, например, в парке имени Анны Ахматовой».