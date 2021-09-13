Сданная в багаж собака в Симферополь не прилетела

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту пропажи собаки, сданной в багаж на рейс из Домодедово в Симферополь.

Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В случае выявления нарушений будут рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщила Е.Короткова.

10 сентября семья Екатерины Безручко должна была вылететь вместе с собакой на самолете авиакомпании S7 из Москвы в Симферополь. Животное поместили в переноску и сдали в багаж, однако после прилета выяснилось, что собака в аэропорт Симферополя не прилетела.

Позже в авиакомпании заявили, что, судя по записям с камер видеонаблюдения, в зоне обработки багажа собака самостоятельно открыла дверь своей переноски, внешних воздействий зафиксировано не было. Сейчас сотрудники S7 Airlines и службы аэропорта прилагают все усилия, чтобы найти потерявшегося питомца.