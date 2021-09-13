На трассе «Таврида» нарисовали новые муралы

Художники арт-кластера «Таврида» создали пять огромных росписей на подпорных стенах и опорах мостов вдоль федеральной трассы, соединяющей Керчь с Севастополем.

Акция стала частью фестиваля стрит-арта, который входит в программу фестиваля «Таврида.АРТ». Общая площадь муралов — 3500 квадратных метров. Над арт-объектами работали 8 художников, сообщила пресс-служба арт-кластера.

На выезде из Керчи, на опорах дорожной развязки нарисовали Крымский мост, чаек и кота Мостика — официального блогера его строительства.

Еще три арт-объекта художники создали под Севастополем, между 261-м и 265-м километрами трассы «Таврида». На самом крупном мурале площадью около 1300 квадратных метров изображен закат над полуостровом Меганом. Другая подпорная стена — горный пейзаж: на ней нарисован рассвет в Большом каньоне Крыма. Четвертый мурал создан в стилистике мультфильмов: по большой карте России едет автомобильчик из Якутска в Крым.