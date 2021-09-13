Многодетным, репрессированным и чернобыльцу дают земельные участки в селе Полюшко

Решение выдать этим льготным категориям севастопольцев земельные участки приняли 13 сентября на аппаратном совещании в правительстве города. Речь идет о реализации ст.3 закона Севастополя от 27 июля 2016 года №269-ЗС «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Севастополя, гражданам в собственность бесплатно».

Как было отмечено, с момента его принятия выделили только 14 участков. А в очереди уже 135 льготников, из которых один — чернобылец, 17 — политически репрессированных, а 117 — многодетные семьи.

По информации заместителя губернатора Алексея Парикина, территорию, на которой можно разместить до 150 земельных участков, нашли в районе села Полюшко. Там есть и инфраструктура: вода, свет, газ. Согласно генплана 2005 года, категория земли — индивидуальное земельное строительство. Требуется только разработать проект планировки территории. При этом часть данного земельного участка резервируется под объекты социальной инфраструктуры

Соответствующий документ ДИЗО должно выпустить в течение недели, а приступить к выделению земли в натуре обещают до конца года.