Изучают моря уже 150 лет

Это один из старейших и крупнейших в стране центров по исследованию морской биологии и экологии. Сегодня в нем трудятся 600 сотрудников, работают 15 научно-исследовательских отделов, проводятся экспедиции во все регионы мирового океана от Арктики до Антарктики.

— Институт является одним из крупнейших научных центров в области исследований биологии и экологии мирового океана. Благодаря тому, что Крым и Севастополь вернулись в Россию, расширилась экспедиционная деятельность института. Можно сказать, мы работаем во всех регионах мирового океана: Арктика, Антарктика, Тихий и Атлантический океаны. Я считаю, что мы вполне соответствует уровню ведущей научной организации. В прошлом году институт получил первую категорию. Признание наших достижений российской научной общественностью очень значимо, — рассказывает директор ИнБЮМа кандидат географических наук Роман Горбунов.

Среди основных направлений деятельности севастопольских ученых — исследования биоразнообразия, сохранение и рациональное использование морских биологических ресурсов, морские биотехнологии, аквакультура и многое другое.

— Если говорить о научных проектах, то, на мой взгляд, один из перспективных направлений — это продолжение исследования разнообразия, но исследования уже на современном уровне с использованием генетических технологий, а проект геномных данных, мне кажется, тот, где институт мог бы действительно сказать свое слово, — уверен директор.

Также проводится огромная работа в области перекладных исследований, связанных с развитием биотехнологий и аквакультуры. В рамках рыбопромышленного кластера Севастополя ученые работают в одном из приоритетных проектов — создание устричного спата (малька). Это необходимо для того, чтобы перестать закупать его за границей, и возродить естественную черноморскую устрицу. С 2014 года в институте зарегистрированы более 70 патентов и все они связаны с фармакологией аквакультуры.

На мировом уровне

Проект генома мирового океана — идея ИнБЮМа. Она стала возможной благодаря тому, что институт реализовывал программы правительства РФ. По словам директора, идея состоит в том, чтобы создать базу данных, а по сути цифровых двойников всех гидробионтов мирового океана.

— Это даст понимание эволюционных процессов и вообще понимание, как жизнь существует в мировом океане. Потому что именно в геноме зашифрован все то, как организмы существуют, почему происходят те или иные адаптации, — подчеркивает Р.Горбунов.

В морских экспедициях

Неотъемлемой частью института сегодня является научно-исследовательское судно «Профессор Водяницкий» — единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр геолого-разведывательных, океанографических и гидробиологических исследования на всей акватории Черного моря.

В этом году судну исполняется 45 лет. Четыре раза в год ученые ИнБЮМа отправляются на «Водяницком» в научно-исследовательские экспедиции.

В добавок к этому сотрудники института принимают участие в экспедициях на других судах научного флота России. В этом году инбюмовцы побывали в Южно-Китайском, Филиппинском, Японском морях, центральной Атлантике и планируют в текущем году осуществить поход в Антарктиду.

История института

Институт ведет свою историю от первого в Российской империи морского научно-исследовательского учреждения — Севастопольской биологической станции (СБС), которая была основана в сентябре 1871 года по инициативе всемирно известного путешественника и исследователя Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

В 1897 году при СБС был открыт первый в России публичный Аквариум, действующий и сегодня. Институт биологии южных морей (ИнБЮМ) был создан на базе Одесской, Севастопольской и Карадагской научных станций.

В июле 2019 года была проведена реорганизация учреждения, в результате которой был создан Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН».

Институт осуществляет проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в области биологии и экологии морей, океанов и пресноводных водоемов, связанных, в том числе, с сохранением, восстановлением и рациональным использованием морских биологических ресурсов.