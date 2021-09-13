Еще одна старушка поверила рассказам про денежную реформу

Сотрудники уголовного розыска задержали в Краснодарском крае женщину, подозреваемую в краже крупной суммы у пенсионерки в Севастополе.

Расследуется уголовное дело по статье «Кража», возбужденное в отношении 44-летней жительницы Краснодарского края. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за хищения чужого имущества.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю, сотрудники уголовного розыска «в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержали в г.Тимашевск Краснодарского края женщину цыганской народности, которая, находясь в городе-герое, совершила кражу 310 тысяч рублей у местной жительницы».

По версии следствия, злоумышленница позвонила в домофон подъезда одного из многоквартирных домов по ул.Хрусталева. Ответила 89-летняя женщина. Незнакомка поднялась в квартиру и представилась сотрудницей социальной службы. Она сообщила старушке, что в стране проводится денежная реформа: необходимо заменить имеющиеся денежные купюры на новые. Когда пенсионерка принесла все свои сбережения, гостья попросила стакан воды. Хозяйка ушла на кухню, а женщина похитила деньги и скрылась. Украденную сумму подозреваемая потратила на свои нужды.

Полиция проверяет причастность задержанной к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории Севастополя.