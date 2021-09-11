Улицу Карантинную опять перекрывают

С 13 сентября по 2 октября на ул.Карантинной ограничили движение транспорта. За это время там должны уложить асфальт, заменить бордюры и кабели электроснабжения.

На ул.Карантинной продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги. Помимо переустройства инженерных сетей, подрядчик ООО «Дорожник» заменит асфальтобетонное покрытие, отремонтирует тротуары, установит опоры наружного освещения. Работы по госконтракту должны быть завершены до конца 2021 года.

Финансируется капремонт из московской субсидии, предоставленной Севастополю, длина ремонтируемого участка 600 метров.

Улицу полностью перекрывали для проезда в феврале и в марте. Оба раза дорожники в срок не уложились.

Улица Карантинная дает возможность альтернативного проезда в центральную часть города из густонаселенного Гагаринского района. Ее перекрытие провоцирует огромные пробки на пл.Восставших и ул.Новороссийской.