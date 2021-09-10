В третий раз поручено подключить к газу дома в Инкермане

Газифицировать домовладения на Зеленой горке пообещали уже в следующем году, а девять проблемных домов в Инкермане — до 15 сентября.

— Газа на Зеленой горке нет. В этом году проектируем подвод газопроводов высокого и низкого давления, а в следующем году будем выделять деньги на строительно-монтажные работы. В следующем году микрорайон газифицируем — такое решение сегодня принято, — в очередной раз пообещал губернатор Севастополя во время рабочей поездки по Инкерману и окрестностям.

Также он поручил до 15 сентября подключить газ к девяти проблемным домам по улицам Толбухина, Умрихина, Раенко, Четвертакова.

М.Развожаев уже дважды давал подобные поручения, но из-за бюрократических сложностей газ к домам так и не подвели.

Напомним, в начале апреля в инкерманском клубе проходила встреча местных жителей с губернатором Севастополя. Люди жаловались, что поселок Горный негазифицирован и жители устали ждать чуда. Лариса Полякова, проживающая на ул.Толбухина, тогда рассказала, что к газу так и не были подключены улицы Толбухина, Умрихина и Раенко. Это оказалось для М.Развожаева неожиданностью, поскольку его подчиненные докладывали, что на ул.Толбухина и ул.Умрихина газ подключен. Градоначальник тогда обещал разобраться, объясняя жителям, что в настоящее время проводится инвентаризация проектов по газификации, но есть проблемы: проекты двух-, трехлетней давности не соответствуют современным стандартам и что до конца года все планы по газификации Севастополя, в том числе Инкермана, будут предъявлены и реализованы.

И вот, подключить дома к газу поручено в третий раз.