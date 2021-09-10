Туманный колокол в Херсонесе будут реставрировать

Аварийное сооружение огородили от любопытных посетителей, а чтобы колокол не рухнул — временно подперли.

Государственная историко-культурная экспертиза документации, обосновывающей меры по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Сигнальный Херсонесский колокол», дала положительное заключение. «Обеспечение сохранности «Сигнального Херсонесского колокола» возможно», — написано в акте.

Экспертизу на основании технического отчета, сделанного по результатам обследования строительных конструкций Херсонесского колокола, заказал музей-заповедник. Провел ее в августе 2021 года директор Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» (Симферополь) Юрий Зайцев.

Может рухнуть

В документе сказано, что в результате обследования отдельных элементов установлено неудовлетворительное состояние фундамента под пилонами колокола. Основной дефект колонн — разрушение кладочных швов атмосферными осадками. И их техническое состояние — неудовлетворительное. Стены нижнего уровня находятся в аварийном состоянии. Ограждение смотровой площадки имеет ненадежный крепеж и коррозионные повреждения. Дверной проем, обеспечивающий доступ в подсобное помещение, также в неудовлетворительном, а местами и в аварийном состоянии.

Внешняя поверхность колокола частично повреждена кавернами от пуль и осколков. Присутствуют коррозионные повреждения, наличие гнутых соединений, элементов, деформации, повреждения нижнего края, из шести крепежных петель системы подвеса — короны — три отсутствуют. Сама корона усилена кованым кондуктором, имеются повреждения орнамента. Основными дефектами траверса подвеса колокола являются коррозионные повреждения, в том числе сквозные.

Вывод эксперта — колокол в любой момент может рухнуть, что приведет к невозвратной его потере и подвергает риску жизни посетителей музея.

Купол почистят, крепление восстановят

В ходе первоочередных противоаварийных работ под колоколом установили металлический постамент, огородили территорию вокруг и установили предупредительные таблички.

После этого начнется восстановление короны, усиление опорных каменных колонн и траверсов, на которых он держится, и очистка непосредственно купола. Также предлагаются проведение гидроизоляции фундамента конструкции и водоотведение.

Все реставрационные работы будут вестись вручную, под контролем сотрудников музея-заповедника.

Напомним, земельный участок, на котором планируются противоаварийные работы, передан в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» распоряжением правительства Севастополя в 2015 году и является федеральной собственностью. Территория работ входит в зону объекта ЮНЕСКО «Древний город Херсонес Таврический и его хора».

Приключения туманного колокола

По версии, которая сейчас признана официальной, Херсонесский колокол был отлит в Таганроге из пушек турецкого военного судна. На поверхности колокола сохранилась надпись, сделанная при отливке, «сей колокол вылит… святого Николая чудотворцы в Таганроге из турецкой артиллерии весом 351 под 1776 года месяца августа... числа».

После основания Севастополя колокол был перевезен в город и использовался как звуковой маяк. Место его точной установки не определено.

После окончания Крымской войны (1853-1856 гг.) колокол был захвачен как трофей и вывезен во Францию. Многие десятилетия спустя он был обнаружен в соборе Парижской Богоматери и возвращен в Россию. 23 октября 1913 года «в знак союза и дружбы» при поддержке французского консула в Севастополе господина Луи Ге колокол был установлен в Херсонесском монастыре.

В июле 1925 года монастырь был упразднен советской властью. Спустя два года все его колокола были отправлены в переплавку. Этой печальной участи избежал лишь один — парижский. Его установили на берегу в качестве сигнального «как имеющий большое значение для безопасности мореплавания».

В настоящее время колокол закреплен на двутавровой балке, опирающейся на две каменные опоры высотой 4,5 м.