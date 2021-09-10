Ремонтируют дороги некачественно и с нарушением сроков

К реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Севастополе у прокуратуры города много вопросов и претензий.

Под председательством прокурора города Марка Большедворского прошло совещание по вопросу реализации нац­проекта ремонта дорог. О ходе работ надзорному ведомству доложил руководитель департамента транспорта и другие руководители, по отдельным объектам пояснения дали представители подрядных организаций.

Был отмечено, что в Севастополе в 2021 году прокуратурой выявлено 68 нарушений закона при выполнении работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Для их устранения внесено 48 представлений, по итогам рассмотрения которых 23 должностных лица уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Выявленные прокурорскими проверками нарушения касались качества и сроков выполнения ремонтных работ, осуществления мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения при их проведении, вопросов складирования и вывоза строительных отходов.

В суды города направлены три исковых заявления, с требованием приведения улично-дорожной сети к нормативному состоянию.

Общий объем финансирования региональных проектов в рамках рассматриваемого национального проекта в 2021 году составляет 1,47 млрд рублей, из которых по состоянию на начало сентября освоено 57%. Всего в текущем году в Севастополе планируется отремонтировать 76 автомобильных дорог протяженностью 54 км. Анализ работы по выполнению подрядчиками контрактных обязательств по выполнению ремонтов и капитальных ремонтов дорог свидетельствует о наличии рисков нарушения сроков их окончания, подчеркнул М.Большедворский.

В ходе совещания должностным лицам шести подрядных организаций и руководителю ГКУ «Дирекция», выступающего заказчиком, прокурор вручил предостережения о недопустимости нарушения бюджетного законодательства, законодательства о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в дальнейшем.