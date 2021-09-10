Программу туристического кешбэка завершили досрочно

Ростуризм досрочно завершил программу туристического кешбэка, ею воспользовались более 1,6 млн россиян. Они купили туры на 34 млрд рублей и вернули себе 6,7 млрд руб.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 1.00 мск 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», — говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Осенний этап (четвертый по счету) программы был запущен 16 июня и действовал до 31 августа. Позднее его продлили до 14 сентября. Туристы, купившие путевки по нему, могут отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря.

«Всего с начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Суммарно россияне приобрели туры и проживание в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей, при этом в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей», — цитирует ТАСС сообщение Ростуризма.

Средства по программе возвращаются на карты платежной системы «Мир», которая выступает технологическим партнером программы. Наиболее популярными в рамках текущего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым.

Окно продаж по кешбэку на зимний сезон обещано открыть до конца года. Туры будут продаваться на период с 15 января по 30 апреля.

О кешбэке

По программе стимулирования внутренних туристических поездок (туристический кешбэк) на карту «Мир» туристу возвращается 20% стоимости тура или проживания, максимальная сумма возмещения составляет 20 тысяч рублей.