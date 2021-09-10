Под Судаком запустили сотню летающих змеев

Около сотни воздушных змеев разных форм, цветов и размеров запустили в небо в бухте Капсель участники фестиваля воздухоплавания в рамках культурного кластера «Таврида».

Днем 9 сентября в небо под Судаком взмыли около 100 воздушных змеев: гигантские морские скаты, осьминоги, медведи, пришельцы из космоса и 30-метровый кит.

Всего за пять дней фестиваля — с 8 по 12 сентября — на «Тавриде.АРТ» в небо над бухтой Капсель запустят более 400 летательных аппаратов разных форм и конструкций: воздушных змеев, дирижаблей, воздушных шаров и дронов.

В ночь на 10 сентября парусник «Херсонес», арт-объекты «Человек, смотрящий в море» и «Ассоль» стали декорациями для масштабного шоу 300 дронов под аккомпанемент симфонического оркестра. Визуальное шоу дополнила история, рассказанная ведущими, – о рождении человека, выборе пути, любви и будущем.