Где деньги за проданные газеты?

С августа «Севастоольская газета» не продается в киосках Союзпечати. Признаем, это не удобно изданию. А о том, как это не удобно читателям, мы знаем по многочисленным звонкам в редакцию. Неприятно, когда ты не можешь купить любимую газету именно в том месте, где привык ее покупать долгие годы.

Но нашему изданию пришлось разорвать договорные отношения с ГУП города Севастополя «Агентство «Союзпечать» и подать в суд на это госпредприятие. Объясним, почему: за реализованные газеты Союзпечать должна нам больше миллиона рублей.

Заметим, что брать и давать в долг — занятие рискованное. Причем рискуют оба — один потерять свои деньги, второй приобрести массу проблем из-за невозврата, которые могут стоить гораздо больше самой суммы долга. Другое дело — вести бизнес с государством. Оно-то должно действовать по закону и выступать весомым гарантом любой сделки...

В данном случае от лица государства выступает правительство Севастополя, являющееся учредителем ГУПС «Агентство «Союзпечать».

Да, это те самые газетные киоски, существующие в городе с незапамятных времен и ставшие частью городской среды. Все делалось по официальному договору — поставка, реализация, акты сверки, оплата. Схема и процедура откатанная, понятная и многолетняя. Но почти год она не работает. Нет, «Севастопольская газета» издавалась, отвозилась на базу Союзпечати, продавалась, но.... денег за реализованные номера не платили.

На обращения и призывы к выполнению договора руководство госпредприятия не реагирует, равно как и его учредитель — правительство города. Такая ситуация из месяца в месяц в цифровом измерении вылилась в долг свыше миллиона рублей. Впервые, почти за тридцать лет существования, «Севастопольская газета» обратилась в суд по взысканию долга с городского ГОСУДАРСТВЕННОГО(!) предприятия.

А пока редакция газеты ждет заседания суда и своих законных денег, стало известно, что в подобной ситуации оказались многие издания, отдавшие свою печатную продукцию на реализацию через Союзпечать, общая сумма их долга уже перевалила за 15 миллионов рублей. Думаем, контролирующим органам тут будет чем заняться, сделать соответствующие выводы и ответить на ставший извечным вопрос: «Где деньги, Зин?»