Часть Севастопольской бухты предали военным

Распоряжением правительства РФ Министерство обороны России получило в пользование на 20 лет часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Об этом говорится в распоряжении правительства РФ от 8 сентября 2021 года №2501-р, опубликованном на портале правовой информации.

В документе указаны координаты акватории, предоставленной в обособленное водопользование военным, на которой полностью исключена возможность рекреации, рыболовства и рыбоводства. Это район бухты Голландия и бухты Сухарная, а также примыкающая к ней часть у Инкермана.

Площадь запретной акватории — 0,57 кв.км.