Дом с ядрами приспособят под современность

Разработанный проект по сохранению с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения — дома на ул.Щербака, 10, прошел историко-культурную экспертизу.

Государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации по сохранению (ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования) объекта культурного наследия регионального значения «Дом с ядрами» проводили в Москве, где, собственно, и находится заказчик — ООО «Таласса». Среди экспертов — архитектор-реставратор высшей категории с 37-летним стажем Юлия Семина, а также главный архитектор проектов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Демидов, профессиональный стаж которого более 50 лет. К слову, место работы и должность последнего — директор Патриаршего Архитектурно-реставрационного центра Троице-Сергиевой лавры, член Экспертного совета Московского Патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

Из текста экспертизы, опубликованного на сайте Севнаследия, можно узнать много интересного.

Дом Савина

В научной литературе здание носит название «Дом Савина». Построено оно в конце 1840-х годов в стиле классицизма с использованием образцовых проектов 1809-1812 годов, разработанных инженер-полковником Савиным.

Статус памятника архитектуры и градостроительства местного значения здание приобрело на основании решения исполнительного комитета Севастопольского городского Совета народных депутатов в 1990 году.

Ядра в стене не застревали

Двухэтажный особняк пострадал в годы обороны Севастополя 1854-1855 годов, но был восстановлен в конце 1880-х. При восстановлении владелец вмуровал в фасад пушечные ядра в память о бомбардировках города. Основное здание — двухэтажное, с узким служебным флигелем, пристроенным со стороны двора, и пятигранным ризалитом в центре бокового фасада.

К боковому фасаду и ризалиту со стороны улицы пристроен одноэтажный тамбур с лестницами, ведущими в цокольный этаж и бельэтаж. Парадный вход в здание — слева, в угловой части здания.

Главный фасад семиоконный, над входом расположен балкон на кронштейнах-валютах. Фасад венчает антаблемент с гладким фризом и карнизом.

От склада до школы рабочей молодежи

В конце 19 века в здании размещались склады торгового дома князя Гагарина, а с начала 20 века до 1917 года включительно — коммерческое училище, открытое по инициативе севастопольского купеческого общества. Его учащиеся получали среднее образование и возможность дальнейшего обучения. В программе обучения, кроме общеобразовательных и специальных предметов, было военное дело и три иностранных языка — английский, французский и итальянский.

В 1920-е годы в здании разместилась мельница №1 «Крыммельтреста», а флигель был присоединен к основному зданию глухой вставкой.

В годы Великой Отечественной войны здание было вновь разрушено и восстановлено в начале 1950-х годов. В нем размещалась школа рабочей молодежи, потом — Институт усовершенствования учителей, а в настоящее время — городское управление образования.

Отреставрируют стены, лепнину и ядра

Как сообщается в акте экспертизы, цветовое решение фасадов при реставрации выполнят по аналогу существующего — в молочно-белом цвете, кровлю окрасят в цвет натуральной глиняной черепицы.

Также будут отреставрированы лепной и тянутый декор с максимальным сохранением исторических элементов, профилированный руст на первом этаже и чугунные ядра и их крепления.

Позднюю облицовку цоколя заменят цементной плиткой, отреставрируют аттики на кровле, воссоздадут внешний вид дверных блоков, оконные блоки из дерева и балконные двери с сохранением расстекловки.

Реставрации также подвергнут крыльцо на главном фасаде, балкон и ограждения из балясин, а также многое другое, включая наружные сети водоотведения. Внутри здания полы оденут в керамогранит, стены и потолки — оштукатурят и покрасят. Потолки сделают подвесными.

Отреставрировать обещают и обе пристройки.