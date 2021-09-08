В городских поликлиниках будут принимать главные врачи больниц

«Теперь не нужно ехать из одного конца города в другой: руководители крупнейших медицинских учреждений будут приезжать сами, чтобы помогать людям разбирать самые сложные случаи, решать трудные вопросы. Рассчитываем, что это будет удобно и полезно для всех», — такое сообщение размещено в соцсети от имени департамента здравоохранения города. С пояснением, что во всех государственных медицинских учреждениях Севастополя вводится единый день приема: главврачи будут принимать граждан по личным вопросам еженедельно, по средам, с 16.00 до 18.00.

На вопрос пользователей соцсети, достаточно ли будет двух часов, чтобы решить все вопросы, в департаменте ответили следующее: «Конечно, все проблемы за два часа не решить. Но для того, чтобы решать вопросы на местах, есть заведующие поликлиниками, к ним следует обращаться, если трудно разобраться в том или ином вопросе по медицинской части. А вот главному врачу, который приедет на прием, достаточно двух часов, чтобы принять нескольких человек и решить наиболее сложные задачи».