Уголовное дело на прикуривших от Вечного огня подростков не закроют

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в вандализме. Кроме того, А.Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство ГСУ СК России.

Глава ведомства потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении на сайте СК России.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ на полуострове сообщала, что материалы расследования в отношении трех 16-летних подростков, с бранью и смехом прикуривших сигареты от Вечного огня памятника Примирению и выложивших видео об этом в интернете, направлены в Ленинский районный суд Севастополя «для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».

В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Загладить причиненный ущерб им предложили уборкой прилегающей территории мемориала.