Уголовное дело на прикуривших от Вечного огня подростков не закроют
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует полного расследования. Уголовным делом на подростков займется Главное следственное управление СК.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву отозвать из суда ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, подозреваемых в вандализме. Кроме того, А.Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство ГСУ СК России.
Глава ведомства потребовал в полном объеме провести расследование данного уголовного дела и в установленном законом порядке направить его в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении на сайте СК России.
Ранее пресс-служба Главного следственного управления СК РФ на полуострове сообщала, что материалы расследования в отношении трех 16-летних подростков, с бранью и смехом прикуривших сигареты от Вечного огня памятника Примирению и выложивших видео об этом в интернете, направлены в Ленинский районный суд Севастополя «для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа».
В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Загладить причиненный ущерб им предложили уборкой прилегающей территории мемориала.