Проведут дни Геннадия Черкашина

В честь 85-летия со дня рождения писателя, ученого и общественного деятеля Геннадия Черкашина в Севастополе намечаны мемориальные мероприятия.

Вспоминать о писателе и его творчестве будут 11 сентября в 11.00 в Морской библиотеке и 12 сентября в 16.00 на Мемориальном кладбище коммунаров у могилы писателя.

Кроме того, в городских библиотеках в течение всего сентября организуют различные книжно-иллюстрационнные выставки: «Земляк. Писатель. Гражданин», «Верный сын Севастополя», «Геннадий Черкашин — детям», «Писатель. Публицист. Общественный деятель. Ученый», проведут вечера памяти, вечера-портреты, часы истории, сообщила председатель Фонда культуры и истории им.Геннадия Черкашина Раиса Семенова.

Напомним, что севастпоольская детская библиотека №7 носит имя Г.Черкашина с 2001 года, там расположен музей писателя.

Справка

Геннадий Александрович Черкашин (родился 13 сентября 1936 в Севастополе, умер 21 июня 1996 в Санкт-Петербурге) — российский писатель, журналист, ученый-физик, общественный деятель, член Совета Земли по биополитике (Гаага, 1995), лауреат премии Автономной Республики Крым, член Союза писателей СССР (с 1979) и Союза журналистов СССР (с 1977 года).