Приглашают чипировать собак и кошек

Как сообщают в госветслужбе, чипирование повышает шансы найти потерявшееся животное, дает возможность брать питомца в путешествие и идентифицировать на выставках. Другие агргументы за чипирование — исключение риска подмены животного и упрощение постановки на ветеринарный учет.

Сведения о чипированном животном вносятся в базу Animal-id, на каждое животное выдаются соответствующие документы.

Чипирование можно провести по адресам: ул.Толстого, 16, по пятницам с 10.00 до 14.00, тел. +7 (978) 300-93-23; а также ул.Ленина, 50, с понедельника по пятницу с 9.00 до 11.00 и с 14.00 до 16.00, тел. +7 (978) 300-95-65.