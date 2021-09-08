На Малаховом кургане сыграют классику и джаз

Музей обороны Севастополя приглашает 12 и 13 сентября на Малахов курган на концерты под открытым небом «Музыкальная экспедиция».

Для севастопольцев и гостей города выступят российские музыканты — коллектив «Симфоджаз братьев Ивановых», участница проекта «Главная сцена» Полина Орбах и другие. Международный фестиваль проводит Росконцерт при поддержке Минкультуры России и при участии Севастопольского симфонического оркестра.

Начало в 19.00. Вход со стороны ул.Героев Севастополя. Приобрести билеты можно в кассах и на официальном сайте музея. Их стоимость 350 рублей, но из-за действующих противоковидных мер количество посадочных мест на концертах ограничено, сообщила пресс-служба музея.