Зимний туризм будут равнять с летним

На туристической выставке «Отдых Leisure» в Москве Севастополь будет представлен винным туризмом, с амбициозной задачей сравнять количество зимних и летних отдыхающих.

Об этом рассказала начальник управления туризма города Лариса Остапенко.

— Мы представляем нашу винную дорогу. Презентуем ее, как туристический продукт, который позволит нам выйти на круглогодичный вид туризма, отойдя от сезонности, — рассказала Л.Остапенко.

Выставка «Отдых/Leisure» проводится в Москве с 6 по 9 сентября, в 28 раз. Севастополь принимает участие и в деловой части выставки, где будут подняты вопросы развития туристистских территорий на части ООПТ.

Также запланирована презентация новой туристической IT-платформы, с представлением продуктов выходного дня. Площадка называется «Мой Севастополь», на сайте sevastravel.ru.

Презентованная 2 сентября новая IT-платформа позволяет туристам и севастопольцам самостоятельно планировать путешествие по городу, строить маршруты, пользоваться аудиогидом. В дальнейшем будет возможность регистрироваться через личный кабинет на все события и мероприятия, получать исчерпывающую информацию об афишах, путешествовать самостоятельно и получать актуальную информацию.

Еще одна представленная новинка — специально разработанный продукт для новогодних праздников в виде активного туризма.

Л.Остапенко сообщила, что управление туризма ставит своей целью сравнять количество экскурсантов и туристов, что не одно и то же.

— Эти две категории не пересекаются, и теперь нам надо переключить экскурсантов на туристов, которые остаются в городе ночевать, — заявила Л.Остапенко.

— На данный момент у нас знаковый показатель этого года — 650 тысяч туристов. То есть, учитывая сказавшиеся ковидные ограничения, мы расчитываем, что привлечение туристов в межсезонье позволит нам выйти на этот же показатель, — заявила Л.Остапенко.