Задержанные за подрыв газопровода в Перевальном дали признательные показания

Задержанные по подозрению в совершении диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа этого года дали признательные показания. Как следует из видео допроса двоих из них, распространенного ФСБ, мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода в селе Перевальное.

«Мы пошли вдвоем к трубе. Я взял нож и выкопал ямку глубиной 15 см, взрывное устройство было на уровне земли. Мы его присылали землей и уехали», — рассказал один из задержанных. По его словам, оно должно было сработать в течение 4-5 часов. В полдень мужчине позвонил заказчик по имени Саид и сказал, что все сработало.

Задержанный пояснил, что познакомился с Саидом в Херсоне, куда приехал на рейсовом автобусе. «Нам предложили подорвать газовую трубу в Перевальном, показали взрывное устройство и рассказали, как им пользоваться», — пояснил задержанный.

На дополнительные вопросы сотрудника ФСБ он уточнил, что показывал мужчина по имени Сергей. «Он достал устройство из пакета и объяснил, что это кумулятивный снаряд, он должен пробить трубу», — рассказал задержанный. Согласно его показаниям, им передали устройство, спрятанное внутри сыра, затем мужчина прятал его в гараже в старой хлебнице.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, диверсия была организована Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: посредника, заместителя председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* («Меджлис») Наримана Джелялова, а также непосредственных исполнителей диверсии, Асана и Азиза Ахтемовых. «За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», — сообщили в ФСБ.

Управлением ФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 281 УК России («Диверсия»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Всем задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

*Решением Верховного суда Республики Крым от 26 апреля 2016 г. общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» признано экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.