В Гагаринском районе задержан серийный уличный грабитель

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии имущественных преступлений на территории Севастополя. Полицейские установили, что ранее судимый злоумышленник причастен к двум кражам, грабежу и разбою.

По ночам 28-летний мужчина без определенного места жительства выслеживал на улицах Гагаринского района лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и, в зависимости от обстоятельств, тайно либо открыто похищал их деньги и личные вещи.

У полиции есть основания полагать, что злоумышленнику удалось тайно похитить у 37-летней местной жительницы смартфон, который она оставила на скамейке и ненадолго отлучилась. А несколько неделями ранее его жертвой стал 24-летний местный житель, который лишился 20 тысяч рублей, когда пьяным уснул на улице. Также один выпивший горожанин остался без рюкзака с мобильным телефоном и тремя тысячами рублей — незнакомец вырвал из его рук сумку и скрылся. Еще в одном случае налетчик после отказа дать закурить избил 43-летнего прохожего и открыто похитил у него три тысячи рублей и два золотых кольца.

Добытые преступным путем вещи злоумышленник сбывал, а похищенные деньги тратил на свои нужды. Общая сумма причиненного ущерба составила не менее 90 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Кража», «Грабеж» и «Разбой». Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.