Студенты СевГУ приняли участие в 11-м сезоне раскопок Акры

Основными организаторами экспедиции выступили Государственный Эрмитаж и Институт истории материальной культуры РАН, ее руководители — ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Сергей Соловьев и директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского госуниверситета Виктор Вахонеев. Также в состав экспедиции вошли выпускники 2021 года и магистранты Института общественных наук и международных отношений (ИОНМО) СевГУ и члены подводного клуба «Восток» из Владивостока, освоившие программу подготовленного СевГУ онлайн-курса «Цифровая морская археология».

Как рассказал В.Вахонеев, работы этого, уже одиннадцатого, сезона были сосредоточены на двух участках городища.

«Традиционно проводились подводные исследования на участке у городской оборонительной стены Акры, протянувшейся под водой на расстоянии около 150 м. Тут был заложен раскоп, исследования которого проводились с помощью гидроэжектора. Одной из самых интересных находок стал бронзовый перстень с изображением Венеры с зеркалом на щитке. Второй участок, наземный, располагается в западной части городища. Тут на площади 50 квадратных метров проводились археологические раскопки домовладения 2-3 вв. н.э., погибшего в пожаре», — пояснил ученый.

В качестве определенного итога раскопок за предыдущее десятилетие на базе экспедиции была организована научная археологическая конференция «Акра – античный город Боспора», в которой приняли участие более 30 специалистов-антиковедов. В ходе работы конференции заведующий научно-исследовательской лаборатории «Цифровые технологии в историко-археологических исследованиях» СевГУ Сергей Бочаров представил доклад «После античного города Акра. Археологические исследования средневекового селения Кавалари».

Проведенная экспедиция стала возможной благодаря успешному сотрудничеству таких организаций, как Государственный Эрмитаж, ИИМК РАН, Русское географическое общество и Севастопольский государственный университет, сообщила пресс-служба СевГУ.

Справка

Городище Акра располагается в юго-восточной части Керченского полуострова у поселка Заветное Ленинского района Республики Крым.

Большая часть городища сейчас скрыта водами Керченского пролива, что позволило Акре стать уникальным памятником подводной археологии и одним из наиболее перспективных полигонов для апробации самых современных методик по исследованию затопленных археологических объектов. В последние годы тут эффективно отрабатываются навыки подводных археологических раскопок, проведения дистанционного обследования с использованием гидроакустического оборудования.

С 2020 года в составе экспедиции по исследованиям Акры работают специалисты научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ, а также студенты и выпускники магистерских программ «Морская археология» и «Археология и охрана объектов историко-культурного наследия» ИНОМО СевГУ.