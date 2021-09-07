Севастопольскую рыбу, мидии и устрицы представят на рыбопромышленном форуме

Продукцию рыбной промышленности Севастополя, а также выращенных в регионе моллюсков представят на четвертом Международном промышленном форуме, который состоится с 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге.

Об этом рассказал руководитель приоритетного проекта департамента экономического развития Георгий Бежанидзе. По его словам, это крупнейший рыбопромышленный форум, где традиционно заключаются все ключевые сделки и ведутся днловые переговоры. Севастополь будет представлен рыбоперерабатывающим предприятием «Аквамарин», предприятиями, занимающимися выловом рыбы, а также выращивающих мидии и устрицы.

— Мы должны показать себя, свой потенциал, и представить себя на карте рыбной промышленности РФ. Также на этом форуме будет представлена большая площадь ритейла, с участием самых крупных торговых сетей: «Магнит», «Ашан», «Азбуа вкуса», что даст возможность для наших предприятий заключить контракты и вести переговоры и в дальнейшем позволит вывести продукцию, сделанную в Севастополе, в крупные федеральные торговые сети, — пояснил чиновник.

Севастополь со своим централизованным стендом участвует в данном форуме впервые.

Помимо рыбоконсервного завода «Аквамарин», на форуме будет представлена компания «Новая волна», которая осуществляет весь цикл переработки — от вылова до доведения до конечного потребителя.

Другие участники — рыбоперерабатывающее предприятие «Бухта удачи», а также предприятие «Энси Бэй» по выращиванию мидий и устриц. Кроме того, на форуме представят Ассоциацию аквакультуры Крыма и Севастополя.

По мнению Г.Бежанидзе, это реальная возможность заключить договоры и привлечь инвестиции в регион для развития рыбопромышленного кластера и кластера аквакультуры.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты» о представленности такой продукции в Севастополе, Г.Бежанидзе ответил, что в магазинах торговой сети «Яблоко» и «Лидер» можно купить рыбные консервы предприятия «Аквамарин». Что касается рыбы и моллюсков, то в настоящее время открыты несколько магазинов, которые являются собственными ряда компаний. В качестве примера были перечислены предприятия «Новая волна» (три сетевых магазина «С моря-на стол», два магазина «Наша рыбка», а также торговый дом «Мидия».

Как сообщил Г.Бежанидзе, цена на черноморские моллюски разумна и не превышает цену продукции других рынков.

— Наша продукция абсолютно конкурентоспособна и отличается качеством, она выращивается в акватории Черного моря с соблюдением всех экологических требований, — сообщил руковолдитель проекта.

По его словам, на предстоящем форуме будет представлена продукция других регионов, в том числе Архангельской, Калининградской, Астраханской областей и Дальнего Востока.