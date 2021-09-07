Рассказали, как повторно прививаться

Минздрав России в конце августа обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против covid-19.

Эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины.

Во временных методических рекомендациях по вакцинации говорится также о необходимости медицинским организациям, осуществляющим вакцинацию, организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты для профилактики и снижения рисков распространения covid-19.

Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Для них рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

QR-коды и вакцинация

После внесения в регистр сведений о лицах, вакцинированных от COVID-19 или перенесших заболевание в течение последних 6 месяцев, на Едином портале государственных услуг гражданину выдают QR-код, который подтверждает наличие соответствующих сведений в регистре.

Для людей, получивших отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа. Для переболевших — в течение шести месяцев с даты выздоровления.

Граждане, вакцинированные или повторно вакцинированные от covid-19, получают QR-код после введения второго компонента вакцины (если препарат двухкомпонентный) или после завершения вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Срок действия QR-кода — один год. При этом в случае ухудшения эпидситуации срок может быть ограничен до 6 месяцев.

Методические рекомендации направлены в регионы для организации работы по вакцинации населения.