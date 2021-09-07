Проверят информацию, что бьют и воруют

В прокуратуру поступили обращения о нарушениях в деятельности детского центра на ул.Кулакова. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при организации питания и обеспечении безопасности несовершеннолетних воспитанников учреждения, а также исполнения трудового законодательства. Кроме того, будет проверена информация о применении к воспитанникам насилия.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Как сообщил сайт «Примечания», о фактах воровства продуктов и применения насилия к воспитанникам заявил сотрудник учреждения.