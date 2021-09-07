Прикуривших от Вечного огня подростков обязали убрать мемориальный комплекс

Уголовный срок за групповой вандализм и многомиллионный штраф за повреждение мемориала, увековечивающего память погибших при защите Отечества, подросткам — героям скандального ролика, вероятно заменят боле щадящим наказанием.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении троих несовершеннолетних жителей Севастополя, совершивших акт вандализма у памятника Примирения.

Как сообщается, 30 августа Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту осквернения молодыми людьми мемориального комплекса, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны 1917-1922гг.. Основанием стала видеозапись, размещенная в соцсетях, на которой двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня, а их спутница снимает это на видео.

Личности злоумышленников были оперативно установлены полицией. Гороями ролика оказались 16-летние жители Севастополя: два студента колледжа и учащийся 11-го класса одной из городских школ.

«В ходе следствия несовершеннолетние полностью признали свою вину. Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка еще раз принесли свои самые искренние извинения за совершенный проступок», — сообщается в информации пресс-службы Следственного комитета.

В настоящее время материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.