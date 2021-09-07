Презентуют круглогодичный отдых в Крыму

С 7 по 9 сентября на 27-м Международном туристском форуме-выставке по туризму «Отдых Leisure-2021» в Москве Крым презентует возможности круглогодичного отдыха на полуострове.

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило к презентации целый стенд, на котором отражен потенциал всесезонного санаторно-курортного отдыха и туристические возможности региона. Представлены круглогодичные объекты размещения, медицинские и SPA- центры, новые турпродукты, и экскурсионные программы. Особое внимание уделяется железнодорожным турам на полуостров, уникальным немедикаментозными методикам оздоровления, а также возможности протестировать более 20 тысяч предложений на сервисе онлайн бронирования. Участникам выставки предлагают познакомиться с современными тенденциями обустройства пляжных территорий и аграрно-туристическими объектами полуострова. Частью презентационной программы стали розыгрыши призов.

В первый день выставки «Отдых Leisure-2021» министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко принял участие в панельной дискуссии «Развитие всесезонного туризма на юге России: новые направления и возможности», где обсуждались вопросы влияния всесезонного туризма на социально-экономическое развитие региона, актуальные направления туризма для развития всесезонного турпотока.

В рамках обсуждения особый акцент сделан на культурно-познавательный туризм, как фактор увеличения всесезонной привлекательности региона и всесезонный туризм, как фактор устойчивого развития территорий, сообщила пресс-служба Министерства туризма Республики Крым.