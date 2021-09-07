Команда бывшего игрока «Севастополя» в тройке главных фаворитов Серии А

Футболист Руслан Малиновский, выступавший на заре карьеры за «Севастополь», стал одним из лидеров итальянской «Аталанты», которой пророчат борьбу за золото Серии А в новом сезоне.

Р.Малиновский родился в Житомире, но первые шаги делал в донецком «Шахтере», откуда в 2012-м году, из-за высокой конкуренции за место в составе, его отправили в аренду в ФК «Севастополь». Именно в этом городе и клубе он стал впервые всерьез получать игровую практику на высшем уровне, и можно сказать — попробовал на вкус взрослого футбола.

Далее в карьере футболиста были «Заря» из Луганска и бельгийский «Генк», а уже оттуда Р.Малиновского начали привлекать и под знамена национальной сборной, а также обратили внимание в итальянской «Аталанте», вместе с которой полузащитник дорос параллельно до статуса одного из главных фаворитов Серии А. По крайней мере, об этом свидетельствуют котировки известной беттинг-компании Бетсити, аналитики которой считают коллектив из Бергамо третьим в очереди за золотом чемпионата Италии после «Ювентуса» и действующего чемпиона — миланского «Интера». Изучить роспись на итальянский футбольный сезон, а также забрать бонусы от букмекера можно по ссылке здесь.

Не будем забывать и о том, что помимо внутреннего чемпионата, команда Р.Малиновского будет выступать еще и в главном континентальном футбольном турнире — Лиге чемпионов. Букмекерская контора Бетсити также предлагает свое видение будущего команды из Бергамо в этом соревновании. Согласно котировкам компании, «Аталанта» входит в список 12-ти сильнейших участников турнира, хотя и заметно уступает в вероятности завоевания трофея главным фаворитам сезона – французскому ПСЖ и английскому «Манчестер Сити».

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Италии «Аталанта» финишировала на третьем месте, завоевав бронзовые медали второй сезон подряд, а экс-игрок «Севастополя» Малиновский в составе бергамаски стал лучшим ассистентом Серии А, отдав на партнеров за чемпионат 12 результативных передач.

В Лиге чемпионов прошлого сезона Руслан с командой дошел до стадии 1/8 финала, где уступил мадридскому «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 1:4 (0:1 дома и 1:3 в гостях).