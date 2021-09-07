Кедры в бухте Казачьей уничтожат, несмотря на протесты

Судьба 50-летнего парка в Казачьей бухте, на месте которого ведется коммерческая застройка, несколько месяцев активно поднимается в СМИ и общественниками. И вот 6 сентября Севприроднадзор и представители застройщика пригласили журналистов, чтобы сделать официальное заявление, что вырубка разрешена.

Все по закону

Директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова сообщила, что застройщик, работающий на этой территории с 2012 года, пять раз запрашивал в ведомстве порубочный билет, в котором ему было отказано. Изначально застройщик предполагал к вырубке более 900 деревьев. На сегодняшний день ему выдали разрешение на вырубку 300 зеленых насаждений.

— Помимо нас эту историю рассматривала Природоохранная прокуратура, ФАС, органы МВД. По итогам проверок было установлено, что юридическое лицо имеет право на получение порубочного билета. Юридически отказать в его выдаче мы не можем. Если Севприроднадзор с этим не согласится, то сам нарушит закон. Поэтому в данном конкретном случае надо поставить точку в том вопросе, — заявила Ю.Гаврилова.

Объяснить, какие возникли юридические основания для выдачи порубочного билета, глава Севприроднадзора не смогла, сообщив, что застройщик собрал «такой пакет разрешительных документов, что у ведомства не оказалось оснований для отказа». В результате и на основании предписаний нескольких органов власти порубочный билет был подписан даже без решения суда, который должен состояться в конце сентября.

— Из семи членов общественного совета только двое: председатель Элина Орел высказала мнение о пересмотре проекта строительства на этом участке и член совета Юрий Куликов отказался от подписи. Остальные члены комиссии акт подписали. И я, как председатель комиссии, принял решение порубочный билет выдать, — заявил замдиректора департамента экологии и природных ресурсов Сергей Сереветников.

По его словам, основной причиной, по которой ведомство пять раз отказывало в выдаче билета, было нелегитимное разрешение на строительство у застройщика. Но после вступления в силу положения об особенностях градостроительной политики в Севастополе «Стандарт-Строй» разрешение на строительство получил.

Замдиректора компании застройщика ООО «Стандарт-Строй» Михаил Мудревский эту информацию подтвердил: «В начале 2021 года разрешение на строительство было недействительным. Мы долго ждали изменения «особенностей», и вот в четверг их приняли».

Речь идет о постановлении правительства Севастополя от 2 сентября 2021 года «Об утверждении Положения об особенностях регулирования отношений в области градостроительной деятельности на территории города федерального значения Севастополя» со ссылкой на часть 1.1 статьи 12.1 Федерального конституционного закона от 2014 года №6-ФКЗ. На основании этого постановления местные чиновники до конца 2021 года могут трактовать федеральные нормы и законы в сфере градостроительных отношений по своему усмотрению.

Аллею защитников сохранят

По словам Ю.Гавриловой, деревья на аллее защитников Севастополя не срубят. Они сохранятся, и Севприроднадзор за этим проследит.

— Застройщику выставлено обязательное требование исключить из вырубки деревья, которые находятся непосредственно у объекта культурного наследия (ОКН) и высаживались в память о погибших защитниках Севастополя. Эти деревья берутся под сохранность, — заявила руководитель природоохранного ведомства.

С 1991 года это место считалось выявленным объектом культурного наследия, но только в 2019 году приказом Севнаследия аллея и братское захоронение 9-ти защитников Севастополя официально были признаны объектом культурного наследия регионального значения.

— На сегодняшний день объект культурного наследия огорожен, имеет свободный доступ, стройка здесь не ведется. Деревья со строительной площадкой не соприкасаются. Речь о вырубке этих деревьев не идет, — подтвердил М.Мудревский.

По его словам, застройщик провел переговоры с Севнаследием. Чтобы провести благоустройство этой территории, необходимо выполнить проектные работы, согласно которым в дальнейшем лицензированный подрядчик произведет реконструкцию. Границы объекта культурного наследия также были определены в 2019 году, но охранная 50-метровая зона, по его сведениям, определена не была. При этом никакого предписания от прокуратуры о невозможности проведения строительных работ в 50-метровой зоне от ОКН застройщик не получал.

Вырублены 363 кедра и 40 кустов вдоль дорожек

Представитель застройщика рассказал, что никакого парка или сквера, где были посажены туи или кедры, здесь не существовало. На этом месте располагалась воинская часть, а напротив братского захоронения была санчасть, к которой вели тропинки, вдоль которых росли ливанские кедры. Их вырубили. Никаких других высадок здесь не было.

— Всего на территории строительства ЖК «Скифия» мы вырубили порядка тысячи деревьев, но у нас есть компенсационные обязательства. По проекту благоустройства компания «Стандарт-Строй» планирует высадить 1200 деревьев и кустарников. Мы посадим даже больше, чем вырубили. Для нас это элемент престижа. Частично озеленение будет произведено в ноябре-декабре этого года, — заверил М.Мудревский и добавил, что без демонтажа зеленых насаждений завершить строительство коммерческой застройки было бы невозможно. На месте вырубленной кедровой аллеи построят трехэтажный многоквартирный дом, в котором 10% квартир передадут военным.