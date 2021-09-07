Исторический фестиваль готовят, а кукольный — запрещен

Не все мероприятия, проанонсированные на сентябрь на информационной туристической платформе «Мой Севастополь», состоятся. Военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах, как и планировалось, проведут в конце сентября, а вот фестиваль кукольных театров «Маленькая страна» в Балаклаве из-за пандемии не состоится.

В течение трех дней с 24 по 26 сентября на Федюхиных высотах распахнет двери уже восьмой Крымский военно-исторический фестиваль.

— Идет напряженная работа. В конце месяца готовимся встречать гостей, — подтвердили информацию туристической платформы «Мой Севастополь» в парке живой истории «Федюхины высоты».

На фестивале опять развернутся события тысячелетней истории Крыма и Севастополя: будут представлены масштабные реконструкции боев и пиротехнические шоу, показаны культурные традиции и быт разных веков, продемонстрированы старинные ремесла и аутентичная кухня. Участники фестиваля окажутся на перекрестке эпох, где каждый может выбрать для себя занятие по душе: научиться ремеслам, познакомиться с культурой и традициями разных народов, стать свидетелем грандиозных сражений.

А вот заявленный с 1 по 30 сентября фестиваль театров кукол «Маленькая страна», информация о котором также размещена на платформе «Мой Севастополь», скорее всего, ошибка.

Сотрудники Балаклавского дворца культуры сообщили «Севастопольской газете», что на проведение фестивальной деятельности в закрытых помещениях правительством города объявлен запрет. Поэтому фестиваль театров кукол «Маленькая страна» в Балаклавском дворце культуры после 2019 года не проводится.