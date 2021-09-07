Брусчатку надо переложить, а ремонт дороги — вовремя контролировать

Прокуратура Севастополя потребовала от подрядчика устранить нарушения при ремонте дороги по ул.Суворова, а от департамента транспорта — организовать должный контроль работ.

Ремонт автомобильной дороги производится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на основании госконтракта между ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и ООО «Крымстроймост», заключенного в декабре 2020 года.

Подрядчик уложил брусчатку от ул.Воронина до ул.Марата. На момент прокурорской проверки, отремонтированный участок дороги имел просадки глубиной более пяти сантиметров. Камни мостовой уложены в разный уровень по отношению друг к другу, в основании дороги качественно не закреплены. На склоне в районе дома №4/2 по ул.Суворова на различных участках дороги отсутствуют песчаные швы между брусчаткой в связи с вымыванием осадками. Место дорожных работ не огорожено должным образом, вдоль тротуара на колодцах отсутствуют крышки люков, провода в основаниях фонарных столбов не заизолированы, что создает угрозу жизни и здоровью пешеходов, в том числе детям, обучающимся в Гимназия №1 им.А.С.Пушкина.

Прокуратура Ленинского района Севастополя в адрес подрядчика и заказчика внесла представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Кроме того, прокуратурой города директору департамента транспорта Павлу Иено внесено представление об устранении нарушений в части организации контроля за исполнением государственного контракта.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.