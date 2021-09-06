В пещере Таврида палеонтологи сделали новые уникальные находки

Всего в мире было только три подобные находки. Одна в России, в Забайкалье, и две в Китае. В Европе палеонтологи находили только фрагменты черепов и отдельные зубы этого хищника — пахикрокуты.

Другими уникальными экземплярами, найденными в этом сезоне, стали частично сохранившийся череп древней рыси и клык саблезубой кошки — гомотерия.

Палеонтологические работы в пещере Таврида ведутся учеными Крымского федерального университета и Палеонтологического института им.Борисяка РАН.

«Гиена, которой принадлежал череп, занимает промежуточное эволюционное положение между поздними европейскими гиенами и более ранними азиатскими. Благодаря новым находкам у нас появился шанс, наконец, определить, какое положение древняя гиена из Крыма занимает на эволюционном древе гиен Евразии. Находка почти целого черепа рыси тоже дает дополнительные возможности для уточнения ее систематического положения. А целый клык гомотерия, достигающий почти 10 см, позволяет уточнить список саблезубых хищников Восточной Европы в раннем плейстоцене (1,8-0,8 млн лет). Обычно такие хрупкие ископаемые объекты за миллионы лет успевают поломаться, и нам остаются одни обломки, поэтому целый клык — тоже большая удача», — рассказал старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета Дмитрий Гимранов.

Эксперт добавил, что новые данные о флоре и фауне поблизости от пещеры Таврида в период раннего плейстоцена может дать анализ остатков грызунов, найденных там. Благодаря изучению мелких млекопитающих, остатков растений и анализу грунтов пещеры ученые смогут охарактеризовать природные условия саванн, которые господствовали в регионе 1,8-1,5 млн лет назад.

В этом сезоне ученые сделали подробную топографическую съемку пещеры и детально установили ее морфологию: все выступы, углубления и изменения рельефа. Сейчас проводится морфологический анализ.

Морфологические и палеонтологические исследования ведутся для того, чтобы максимально полно реконструировать климат и другие элементы природной обстановки времени формирования пещерных отложений перед эпохой великих оледенений.

«Предварительный анализ показал, что климат в Крыму был жарким и засушливым. Но параметры природных условий времени обитания древней фауны необходимо уточнить и обосновать», — добавил старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.