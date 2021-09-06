Тушат пожар на мебельном складе

В районе Камышовского шоссе в Севастополе продолжается ликвидация пожара на мебельном складе. Площадь возгорания — 600 кв.м, на такой же площади горит трава на прилегающей территории.

Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС, информация о пожаре поступила в 14.21. Здание склада площадью 600 квадратных метров полностью объято пламенем, происходит обрушение стен. Кроме того, рядом горит трава на этой же площади.

Для ликвидации огня задействованы 77 человек и 24 единицы техники, в том числе военнослужащие Черноморского флота, сотрудники водоканала и Севавтодора. Мониторинг обстановки ведет группа робототехнических средств и беспилотных авиационных систем.

«На данный момент пламя локализовано, открытое горение ликвидировано, производится разборка и проливка конструкций, привлечена инженерная техника городских служб», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю в 16.14. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Добавлено: Полностью ликвидировать последствия пожара удалось в 19.19.

«Было установлено, что основная пожарная нагрузка в здании — это поролон, вследствие чего динамика развития пожара была очень интенсивной. Условие, способствующее развитию данного пожара — отсутствие источников наружного противопожарного водоснабжения на данной территории. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники надзорного органа МЧС России», — прокомментировал и.о.начальника ГУ МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Алексей Большов.