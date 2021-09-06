Средства на равноценное питание школьников первой и второй смен нашлись

Вопрос о равноценном питании учеников двух школьных смен (разница в стоимости горячих завтраков и обедов составила 13 рублей) удалось урегулировать выделением дополниетельного финансирования.

Об этом доложил 6 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заместитель губернатора Алексей Парикин.

— По вашему поручению денежные средства, необходимые для данной выплаты, были перераспредены в рамках госпрограммы департамента образования и науки. Соответствующие указания департаменту финансов и департаменту образования и науки даны. Подготовим документы, вынесем на правительство и на бюджетную комиссию в Заксобрание, — доложил А.Парикин.

После такого доклада М.Развожаев поручил другому своему заму Игорю Михееву организовать питание, исходя из согласованных параметров, чтобы ученики 1-4 классов получали горячее питание в одинаковом стоимостном выражении.