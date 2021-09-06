СК завершил расследование дела соучастницы экс-замглавы ФСИН Коршунова

Деньги, выделенные на следственный изолятор в Симферополе, до стройки не дошли.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела генерального директора ООО «Юнистрой» Майи Гагуа — соучастницы бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова.

«Она обвиняется в мошенничестве и легализации имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Следственного Комитета.

По версии следствия, в 2015–2017 годах О.Коршунов, занимавший должность заместителя директора ФСИН России, обеспечил направление бюджетных средств, выделенных для строительства следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные подрядные организации. Ими руководили его соучастники — Валерий Каклюгин, на тот момент и.о.директора ФГУП «Строительное управление номер 23 ФСИН России», М.Гагуа и ее знакомый Андрей Угланов. Они обналичили 94,6 млн рублей и распорядились ими, не завершив строительные работы.

«Гагуа избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину она признала полностью и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщили в СК. Следственные действия по делу в Коршунова, Каклюгина и Угланова завершены. Они вместе с адвокатами знакомятся с материалами уголовного дела.

О.Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в 2019 году суд приговорил его к 7 годам колонии за хищение более 260 млн рублей при производстве обуви для ведомства. В 2020 году суд приговорил его к 9 годам колонии, признав виновным в растрате средств, выделенных на закупку сахара и горюче-смазочных материалов.