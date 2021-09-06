Резервистов перебросили на учение в Калининградскую область

На территорию Калининградской области самолетами военно-транспортной авиации с Южного, Центрального военных округов и Северного флота переброшены подразделения, укомплектованные гражданами, заключившими контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Данное мероприятие проводится планово и было запланировано в ноябре 2020 года при планировании мероприятий мобилизационной и боевой подготовки на 2021 год, сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Подготовка резервистов проводилась в ходе ежемесячных тренировочных занятий, и теперь они выполняют учебно-боевые задачи в Калининградской области, совершенствуют свои военные знания, умения и навыки по применению вооружения и военной техники, проявляя при этом высокую выучку и демонстрируя крепкую воинскую дисциплину.

Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных Сил РФ с 2016 года. Ежегодно подразделения, укомплектованные резервистами, принимают участие во всех крупных учениях.

В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов.