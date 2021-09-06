Эпидобстановка улучшается, детская заболеваемость снизилась

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась за минувшую неделю, рассказал 6 сентября на аппаратном совещании заместитель губернатора Александр Кулагин.

За неделю выявлено 937 случаев, что на 32% меньше чем неделей ранее (1381 случай).

По словам А.Кулагина, в сторону уменьшения изменились за неделю все наблюдаемые коэффициенты; суточный темп прироста составил 0,45 (0,63 неделей ранее), средненедельный — 0,49 (был 0,75), коэффициент распространения остановился на уровне 0,84, свободных — 271 койка (28%). В отделении интенсивной терапии находятся 57 человек, двое на ИВЛ. Кроме того, 353 пациента в возрасте 65+. В стационарах лечатся 79 детей (неделей ранее, было 87).

Уменьшилось также количество госпитализаций и выявленных внебольничных пневмоний, за нгеделю на 33%.

На амбулаторном лечении — 1104 человека (неделей ранее, 1243).

По словам директора департамента здравоохранения Виталия Денисова, первым компонентом вакцинированы 132 тыс человек, вторым — 121 тыс, ревакцинацию прошли 1336 человек. Остаток вакцины на утро 6 сентября состаляет 39 тыс доз.

Темп вакцинации за последнюю неделю не изменился и составляет 400-500 человек в день.

По информации пресс-службы правительства, на утро 6 сентября выявлено еще 125 случаев заболевания, умерли четверо в возрасте от 48 до 95 лет.

Всего в Севастополе заболели 27969 человек, выздоровели 25320, умерли 1039.