Брусчатку на Суворова полностью переложат

Информация, что историческая брусчатка на улице Суворова уложена, мягко говоря, некачественно, прозвучала 6 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя. Было отмечено, что ни контроль департамента, ни общественников не смогли упредить халтуры: плитку уложили кое-как, с огромными зазорами между камнями и к тому же буграми.

— Будем переделывать. Все ошибаются, поэтому сделаем выводы сегодня, — попытался оправдать подрядчика и себя директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено. Он же еще неделю назад уверял журналистов и общественников, что все идет по плану и при полном контроле. Теперь же в качестве причин некачественной укладки он назвал спешку и нарушение технологии.

— Данные работы мы не принимали и не оплачивали. Подрядчик готов за собственные средства произвести переукладку улицы, поэтому начнем все с самого начала: согласуем технологию, с помощью общественников выйдем на место и будем контролировать каждый метр, — пообещал П.Иено.

По его словам, у департамента уже есть пример совместной работы с данным подрядчиком, имея в виду укладку на этой же улице пешеходной тротуарной плитки, с сохранением всех исторических люков.

— Здесь нужно по такому же алгоритму идти, сделать все качественно, с соблюдением всех норм и технологий. Будем укладываться в те же сроки, — пообещал П.Иено.

Напомним, что улицу Суворова должны сдать до конца года. 27 августа П.Иено был с журналистами на ул.Суворова и рассказывал, что правильную и ровную укладку брусчатка приобретет после укатки камней катком со специальными вальцами.

Через неделю начальник департамента отправился с инспекцией на ул.Суворова еще раз, но уже после того, как там побывала прокуратура.

«Начнем укладку брусчатки с другой стороны, через две недели соберемся в таком же полном коллективе и все вместе посмотрим, как эти работы проводятся. Кроме того, было принято решение, чтоб не допускать данных ошибок, мы начнем с самого нуля: разработаем технологию укладки, согласуем ее с общественниками, с техническими специалистами, подымем еще раз старые справочники, ГОСТы, как укладывается брусчатка, на какой материал, чтобы не допускать таких ошибок», — объяснил алгоритм дальнейших действий журналистам П.Иено в пятницу, 3 сентября.

Что касается другого «положительного опыта» работы с данным подрядчиком — ООО «Крымстроймост», как пример можно привести мост через суходол на ул.Пожарова. Асфальт на одной из полос на нем уложен волнами.