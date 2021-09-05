В Любимовке под завалом оказались двое пляжников

На диком нудистском пляже у села Любимовка на Северной стороне Севастополя обвалился берег. Пострадали двое отдыхающих — парень и девушка.

Сообщение о сходе грунта на побережье поступило дежурной смене МЧС в воскресенье, 5 сентября, в 15.25.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники Центра гражданской защиты и МЧС.

Пострадавшим, которых до приезда спасателей откопали находившиеся на пляже люди, оказана первая помощь. После чего их сразу на носилках транспортировали к автомобилю скорой помощи.

Спасработы, в которых принимало участие 30 человек и 9 единиц техники, были завершены в 17.19.

По предварительным данным, обвалилось около 20 т грунта. Это считается небольшим объемом. Тяжесть травм пострадавших объясняется тем, что они расположились прямо под уступом отвесного берега.

Как уточнили в пресс-службе правительства Севастополя, мужчина и женщина доставлены в Первую горбольницу в тяжелом состоянии. Одному из пострадавших уже выполнена хирургическая операция.

Оползневые процессы характерны для западного побережья Севастополя. Половина оползней имеет естественное происхождение, другая — усугубляется техногенным воздействием. Один из способов обезопасить берег — проводить его искусственное обрушение.