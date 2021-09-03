В «Зеленой пирамиде» — кинофестиваль

С 3 по 5 сентября в художественной галерее «Зеленая пирамида» во второй раз пройдёт международный кинофестиваль «Серебряная ставрида».

В прошлом году фестиваль прошел с успехом и теперь расширил свои границы: географические и презентационные. Так, если на первый фестиваль были поданы 100 заявок, теперь их количество увеличилось втрое, из которых выбраны 25 картин, в том числе 4 документальных, 3 полнометражных, остальные — игровые короткометражные.

Характерные черты "Ставриды" — молодость, живое представительство, отсутствие авторитетов, честность оценивания и теплая домашняя атмосфера, уверяют организаторы.

— Девиз фестиваля – «На волне эмоций!» — декларируют организаторы. Такова и главная концепция кинофорума: «Фильм должен цеплять и рождать сильную эмоцию», имея в виду сильную драматургию.

Главный приз фестиваля — статуэтка «Серебряная ставрида» — тоже имеет глубоко философский смысл, о котором устроители готовы говорить и говорить.

В результате трехдневных просмотров международное жюри фестиваля определит победителей в 16 номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую мужскую и женскую роль, музыку, художественную постановку и т.д.. Будет и сюрприз — номинация «Интрига», когда все участники кинофорума смогут проголосовать за любой фильм, кроме своего.

Показы пройдут по вечерам – с 19:00 с 3 по 4 сентября. В воскресенье, 5 сентября, зрителей и участников ждет торжественная церемония награждения с концертом, с вручением статуэток и спецпризов.

Вход на фестиваль свободный. Адрес: Севастополь, ул.Древняя 29.