В библиотеку им.Толстого закупят книг на миллион рублей
Центральная библиотека им.Л.Н.Толстого получит новые книги, заявила 2 сентября на заседании правительства директор департамента культуры Севастополя Ирина Романец.
По ее словам, закупка книг на миллион рублей производится на условии софинансирования с государственным бюджетом, в пропорции девять к одному. Причем в региональном бюджете на пополнение книжных фондов предусмотрено 386 тысяч рублей на год.
Кроме того, она сообщила о перераспределении бюджета на текущий год и срочное выделение 90 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации по ремонтным работам библиотеки, здание которой находится в аварийном состоянии.