В библиотеку им.Толстого закупят книг на миллион рублей

По ее словам, закупка книг на миллион рублей производится на условии софинансирования с государственным бюджетом, в пропорции девять к одному. Причем в региональном бюджете на пополнение книжных фондов предусмотрено 386 тысяч рублей на год.

Кроме того, она сообщила о перераспределении бюджета на текущий год и срочное выделение 90 тысяч рублей на подготовку проектно-сметной документации по ремонтным работам библиотеки, здание которой находится в аварийном состоянии.