Театру им.Луначарского купят новый линолеум
К предстоящему 110-летию Севастопольского русского академического драмтеатра им.Луначарского купят новый сценический линолеум.
Соответствующее решение принято 2 сентября на заседании правительства Севастополя.
По информации директора департамента культуры Ирины Романец, юбилей будут отмечать 15 октября.
— У нас средств особо нет. В рамках подготовки мы выполняем единственную позицию — нужно срочно поменять линолеум на сцене. На эти цели передвигаем 483 тыс рублей, — озвучила И.Романец планы по перераспределению бюджетных средств.
Этим заявлением она вызвала недоумение губернатора Михаила Развожаева, который, оказывается, ранее поручал к предстоящему театральному юбилею подготовить список предложений.
— Я поручал вам к юбилею театра подготовить предложения. Честно говоря, я с ним не знаком, а сейчас вы рассказываете, что единственное, что мы можем — купить какой-то линолеум. Конечно, купите! — распорядился глава города.
Заодно он напомнил, что по случаю юбилея театра должен быть составлен и план меропритий.