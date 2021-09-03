Театру им.Луначарского купят новый линолеум

Соответствующее решение принято 2 сентября на заседании правительства Севастополя.

По информации директора департамента культуры Ирины Романец, юбилей будут отмечать 15 октября.

— У нас средств особо нет. В рамках подготовки мы выполняем единственную позицию — нужно срочно поменять линолеум на сцене. На эти цели передвигаем 483 тыс рублей, — озвучила И.Романец планы по перераспределению бюджетных средств.

Этим заявлением она вызвала недоумение губернатора Михаила Развожаева, который, оказывается, ранее поручал к предстоящему театральному юбилею подготовить список предложений.

— Я поручал вам к юбилею театра подготовить предложения. Честно говоря, я с ним не знаком, а сейчас вы рассказываете, что единственное, что мы можем — купить какой-то линолеум. Конечно, купите! — распорядился глава города.

Заодно он напомнил, что по случаю юбилея театра должен быть составлен и план меропритий.